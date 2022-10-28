Актера Артура Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

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28 октября 2022, 15:21 Источник: ТАСС

Актер Артур Смольянинов. Фото: Natalia Shakhanova/globallook.com

Популярный российский актер Артур Смольянинов оштрафован на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Такое решение принял в пятницу Гагаринский районный суд Москвы.

По сообщению пресс-службы суда, Смольянинов «признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ». Ему назначено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

В настоящее время актер находится за пределами России. В своем недавнем интервью изданию Meduza* он рассказывал, что из-за позиции по отношению к спецоперации у него возникли проблемы с работой.

«Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда. Кто-то еще успел со мной поработать, и я этим людям очень благодарен за то, что они рискнули», — сказал актер.

Ранее дело о дискредитации Вооруженных сил РФ заводили на актрису Кристину Асмус. Однако позднее оно было прекращено.

*Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.