Актер Садальский о Смольянинове: «Оскорблять Родину - это плюнуть в свою мать!»

Аргументы Недели → Общество 13+

9 января 2023, 14:12 Антон Николаев,

Станислав Садальский, фото: Anatoly Lomohov/globallookpress.com

Станислав Садальский осудил высказывания актера Артура Смольянинова, которые, как считает Следственный комитет РФ, были направлены против России. Об этом Садальский сказал изданию «Аргументы недели».

«Он может находиться на той стороне, на этой, но оскорблять свою Родину - это все равно, что плевать в свою мать. Стоит ли заводить уголовное дело на Смольянинова - я не знаю, так как в этом не силен. Я - законопослушный».

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на российского актера Артура Смольянинова.

Как отметили в ведомстве, в ходе беседы с одним из западных средств массовой информации артист сделал несколько заявлений, направленных против России. Смольянинов заявлял о готовности участвовать в конфликте на стороне Украины.