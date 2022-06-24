Российская группа Little Big покинула Россию и перебралась в США

Российская рейв-группа Little Big уехала из России и базируется теперь в США. Это следует из сообщения, размещенного на официальном сайте группы.
«Little Big – это панк-поп-рейв группа, базирующаяся в Лос-Анджелесе» - написано на сайте коллектива.
Группа была основана в 2013 году в Петербурге музыкантом Ильей Прусикиным и режиссером Алиной Пязок. Почти каждый ее клип собирает многомиллионные просмотры.
В 2020 году Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении» с песней UNO, однако из-за пандемии коронавируса конкурс был отменен. В следующем году группа отказалась от участия, объяснив это нежеланием «соревноваться с самими собой».