Российская группа Little Big покинула Россию и перебралась в США

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24 июня 2022, 21:37 Источник: РИА Новости

Солисты Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская. Фото: Komsomolskaya Pravda /globallook.com

Российская рейв-группа Little Big уехала из России и базируется теперь в США. Это следует из сообщения, размещенного на официальном сайте группы.

«Little Big – это панк-поп-рейв группа, базирующаяся в Лос-Анджелесе» - написано на сайте коллектива.

Группа была основана в 2013 году в Петербурге музыкантом Ильей Прусикиным и режиссером Алиной Пязок. Почти каждый ее клип собирает многомиллионные просмотры.

В 2020 году Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении» с песней UNO, однако из-за пандемии коронавируса конкурс был отменен. В следующем году группа отказалась от участия, объяснив это нежеланием «соревноваться с самими собой».