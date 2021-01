Россию представит «Литтл Биг» на «Евровиденье-2021»

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 января 2021, 14:38 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

В этом году фанаты рейв-группы Little Big искренне верят в победу их любимых кумиров. Ведь именно в 2021-м решится судьба этой знаменитой музыкальной команды. В прошлом году они уже выпустили свой хитовый трек под именем «Uno», завоевавший любовь миллионов. Именно этот трек будет скорее всего представлен на «Евровидение-2021».

Напомним, что группа известна ещё с 2016 года, а её создатель и командир Илья Прусикин – был знаменит в интернете ещё задолго до этого. Начинал Прусикин с простых комедийных шоу, вроде «Гаффи Гаффа». Пародийная передача ещё тогда сыскала успех у фанатов. Особенно всех радовала игрушечная собачка по имени Гаффи, которая при этом бесцеремонно материлась и рассказывала всякие пошлости. «Шоу Гаффи Гаффа» без сомнения заслуживает Оскара или даже медали повыше.

Илья Прусикин

Сейчас же Прусикин командует одной из самых знаменитых рейв-групп в истории. Нередко его сравнивают с самим Ниндзей, тимлидером Die Antwood. Да и в целом, эти ребята действительно чем-то похожи. У обеих команд имеются миллионы поклонников по всему свету. Многие спорят в соцсетях, кто именно круче – Die Antwood или Little Big. И эти обсуждения нередко доходят до настоящих интернет-конфликтов. В 2020 году Little Big могли получить победу на «Евровидение» и оторваться по полной, но из-за коронавируса группа так и не поехала на мероприятие. Однако в этом году всё может измениться. К тому же ни у кого не возникает сомнений, что талантов у Little Big хоть отбавляй. Возможно, они исполнят свой хит даже лучше, чем планировали в 20-м году.