Траурная церемония прошла на Пискаревском кладбище в честь снятия блокады

Петербуржцы возложили цветы к монументу «Мать-Родина».
В пятницу, 27 января, на Пискаревском кладбище прошла церемония по случаю 79-летия полного снятия блокады Ленинграда.
На торжественно-траурном мероприятии, помимо жителей и гостей Санкт-Петербурга, присутствовали и председатель Совфеда Валентина Матвиенко, члены правительства Ленобласти и Санкт-Петербурга, губернатор города Александр Беглов, депутаты Заксобрания Ленобласти, а также представители общественных организаций блокадников и ветеранов. Многие возложили цветы и венки к монументу «Мать-Родина».
«Стойкость, проявленная советским народом, стала образцом мужества и героизма, примером гражданственности и патриотизма для будущих поколений. Мы должны не допустить искажения истории и сделать все, чтобы наша молодежь знала, что наши люди ценой жизни отстояли Ленинград во имя всей страны», – сказала вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Анна Данилюк.
Город-герой Ленинград был полностью освобожден от блокады немецко-фашистскими захватчиками 27 января 1944 года.
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