Московское подворье Соловецкого монастыря: беседа на исповеди

Есть на улице Садовнической Московское подворье Соловецкого монастыря - Храм великомученика Георгия Победоносца в Ендове. Многие спрашивают: "а почему в Ендове"? Вероятно, это связано с особенностями местности - от прежнего русла реки остались ложбины - "ендовы". Но речь сейчас об удивительном случае, который произошел со мной в этом Храме...
Обычно, на службы, исповеди и причастия я хожу в Риге, потому как проживаю большую часть времени в Латвии. Православных храмов в Латвии предостаточно, есть чуткие, знающие свое дело исповедники, которые и выслушают и совет дадут. Так было до того времени, как президент Латвии Эгилс Левитс издал указ - Латвийская Православная Церковь более не должна быть "под" Московским Патриархатом. Иными словами, прекратить все отношения с Московским Патриархатом.
Как же так? Почему "мирское лицо", которое ничего не знает о православии, решает, что и как? В Конституции Латвии четко сказано - "Церковь отделена от государства". А тут закон-приказ...
До сих пор никто из православных Латвии четко не может понять - что же происходит с ЛПЦ? Какой статус у ЛПЦ? Раскольники или автокефальная церковь? Четкого ответа в пресс-службе ЛПЦ получить невозможно, а только, простите, прозрачно - надо, мол, молиться за латвийское правительство...
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Для многих прихожан этот вопрос актуален - в какие православные храмы в Латвии можно ходить, какие изменения, после "отказа" от Московского Патриархата произошли в ЛПЦ, да и есть ли уже "новый статус" - дело о "переходе", "отказе" идет не так быстро. ЛПЦ молчит, но разговоры ходят - отошли от Московского Патриархата...
Отсутствие информации, неведенье, увы, напрягает, простите. Я с рождения была в православной церкви Латвии при Московской Патриархате и не собираюсь принимать новшества - хотелось бы понять нюансы...
Немного истории. Мои отношения с Соловецким монастырем давние, не буду рассказывать нюансы - личное это, но монахи молятся обо мне, моей семье уже не первый год, и их молитвы поддерживают, спасают, да и святые монастыря Зосима, Савватий, Герман нашли огромный отклик в моей душе - спасители моей семьи. Увы, Соловецкий монастырь далеко, а Подворье Соловецкого монастыря в Москве - рядом. И когда я бываю в командировке в столице РФ, то непременно бываю в Подворье...
И в этот приезд пришла. Видимо, столько в душе накопилось, что дано мне было попасть на исповедь к протоиерею Владимиру. Исповедь плавно перетекла в беседу - я получила ответы на свои вопросы.
Очень хочу поделиться с вами, дорогие читатели, разговором с отцом Владимиром. Сразу хочу предупредить, что священнослужитель благословил меня написать о некоторых нюансах беседы.
Конечно, меня волновал вопрос - что же происходит с ЛПЦ, в какие православные храмы ходить в Латвии, можно ли в них исповедоваться?
И еще один нюанс - отец Владимир слушал и беседовал с закрытыми глазами - к этому я вернусь...
- Батюшка, нет сил... Ненависть душит, когда вижу, с какой радостью, улюлюкая националы смотрят, как памятники тем, кто освобождал мир сносят. От радости кричат - "на бис"... Ненависть - грех, но не могу не ненавидеть нацистов. Что делать?
- Ненависть и злость - плохие советчики. Они вам не помогут, а только хуже будет... Надо стараться, чтобы сохранить мир душевный и не возмущаться оскорблениями от других, нужно всячески стараться удержать гнев... Ненависть, злость и есть гордыня, а это грех. Трудно, понимаю, но когда человек вместо гнева погружает свой разум в себя, то тогда благодать Божия приосеняет его, и он мыслит разумно. А значит и дела разумные делать будет. Будет... Как говорить с людьми, которые творят такие дела? Разговаривая с ними в душе читайте Иисусову молитву, да повторяйте - "Господи, помилуй" - смотрите в глаза и повторяйте. И ничего дурное не коснется вас. Вы же с Богом. Как говорил преподобной Серафим Саровский: "смотрите в таких обстоятельствах на мир с закрытыми глазами, потому как духовно перед вами Господь, а значит разум, спокойствие. И к мыслям прислушиваться нужно - к первой, которая пришла - она от Бога, а вот остальные - не знаю".
- Батюшка, так уныние же, нет надежды.
- Потому и нет мира душевного, если уныние. Сложно вам сохранить дух радости. А без этого никак - хуже будет. Все пройдет, а вы себя уничтожит можете унынием. Человек, который видит Бога знает, что ему упасть не дадут. Трудно сейчас не осуждать, не роптать, когда такое видишь, но неосуждением и молчанием сохраняется мир душевный и приходит ответ от Бога, как поступить, что делать... У каждого человека есть свое предназначение.
- Батюшка, а какое у меня?
- Вам Господь дал умение писать, доносить до людей правду. Талант дал. Это ваше предназначение - пишите то, что видите, что происходит - правду. Только вы эмоциональны, а это мешает людям. Пишите с Богом.
Небольшое отступление. Протоиерей Владимир не знал, что я журналист - не знал, но как тогда? Я не стала спрашивать. Я слушала священника душой.
- Батюшка, сегодня многие напуганы, беспокойны, в печали о будущем - как жить-то с этим?
- Печаль не движет умы. Печаль - червь сердца. Так наставлял Серафим Саровский. Когда на сердце печаль, то не можем мы принять благого совета, разумно думать. Трудно избежать ее, но тут же надо вспомнить о Иисусовой молитве - Господи, помилуй! Спасение в этом. И молитва искренняя. Вы спросили о православной церкви в Латвии... Пока вы в Москве, то обратитесь в Даниловский монастырь, там вам подскажут, в какие храмы, церкви Латвии можно ходить, исповедоваться и причаститься...
- Благословите, батюшка меня, моих коллег для добрых дел, чтобы сил хватило.
- С Богом!
Я вышла на улицу, слезы катились градом, не унять... Но, что-то отпустило, хотелось спать... Да, помогло слово пастыря.