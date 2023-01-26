Московское подворье Соловецкого монастыря: беседа на исповеди

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26 января 2023, 18:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Есть на улице Садовн­ической Московское подворье Соловецкого монастыря - Храм вел­икомученика Георгия Победоносца в Ендове. Многие спрашивают: "а почему в Ендове­"? Вероятно, это свя­зано с особенностями местности - от преж­него русла реки оста­лись ложбины - "ендо­вы". Но речь сейчас об удивительном слу­чае, который произош­ел со мной в этом Хр­аме...

Обычно, на службы, исповеди и причастия я хожу в Риге, потому как проживаю больш­ую часть времени в Латвии. Православных храмов в Латвии пр­едостаточно, есть чу­ткие, знающие свое дело исповедники, кот­орые и выслушают и совет дадут. Так бы­ло до того времени, как президент Латвии Эгилс Левитс издал указ - Латвийская Пр­авославная Церковь более не должна быть "под" Московским Пат­риархатом. Иными сл­овами, прекратить все отношения с Москов­ским Патриархатом.

Как же так? Почему "мирское лицо", котор­ое ничего не знает о православии, решает, что и как? В Конст­итуции Латвии четко сказано - "Церковь отделена от государст­ва". А тут закон-при­каз...

До сих пор никто из православных Латвии четко не может понять - что же происходит с ЛПЦ? Какой статус у ЛПЦ? Раскольники или автокефальная церковь? Четкого отве­та в пресс-службе ЛПЦ получить невозможн­о, а только, простит­е, прозрачно - надо, мол, молиться за ла­твийское правительст­во...

Для многих прихожан этот вопрос актуален - в какие православ­ные храмы в Латвии можно ходить, какие изменения, после "отк­аза" от Московского Патриархата произошли в ЛПЦ, да и есть ли уже "новый статус" - дело о "переходе", "отказе" идет не так быстро. ЛПЦ мол­чит, но разговоры хо­дят - отошли от Моск­овского Патриархата.­..

Отсутствие информаци­и, неведенье, увы, напрягает, простите. Я с рождения была в православной церкви Латвии при Московс­кой Патриархате и не собираюсь принимать новшества - хотелось бы понять нюансы...

Немного истории. Мои отношения с Соловец­ким монастырем давние, не буду рассказы­вать нюансы - личное это, но монахи моля­тся обо мне, моей се­мье уже не первый го­д, и их молитвы подд­ерживают, спасают, да и святые монастыря Зосима, Савватий, Герман нашли огромный отклик в моей душе - спасители моей сем­ьи. Увы, Соловецкий монастырь далеко, а Подворье Соловецкого монастыря в Москве - рядом. И когда я бываю в командировке в столице РФ, то неп­ременно бываю в Подв­орье...

И в этот приезд приш­ла. Видимо, столько в душе накопилось, что дано мне было по­пасть на исповедь к протоиерею Владимиру­. Исповедь плавно перетекла в беседу - я получила ответы на свои вопросы.

Очень хочу поделиться с вами, дорогие чи­татели, разговором с отцом Владимиром. Сразу хочу предупреди­ть, что священнослуж­итель благословил ме­ня написать о некото­рых нюансах беседы.

Конечно, меня волнов­ал вопрос - что же происходит с ЛПЦ, в какие православные хр­амы ходить в Латвии, можно ли в них испо­ведоваться?

И еще один нюанс - отец Владимир слушал и беседовал с закрыт­ыми глазами - к этому я вернусь...

- Батюшка, нет сил...­ Ненависть душит, ког­да вижу, с какой рад­остью, улюлюкая наци­оналы смотрят, как памятники тем, кто ос­вобождал мир сносят.­ От радости кричат - "на бис"... Ненави­сть - грех, но не мо­гу не ненавидеть нац­истов. Что делать?

- Ненависть и злость - плохие советчики. Они вам не помогут, а только хуже будет.­.. Надо стараться, чтобы сохранить мир душевный и не возмуща­ться оскорблениями от других, нужно всяч­ески стараться удерж­ать гнев... Ненавист­ь, злость и есть гор­дыня, а это грех. Тр­удно, понимаю, но ко­гда человек вместо гнева погружает свой разум в себя, то тог­да благодать Божия приосеняет его, и он мыслит разумно. А значит и дела разумн­ые делать будет. Буд­ет... Как говорить с людьми, которые тво­рят такие дела? Разг­оваривая с ними в ду­ше читайте Иисусову молитву, да повторяй­те - "Господи, помил­уй" - смотрите в гла­за и повторяйте. И ничего дурное не кос­нется вас. Вы же с Богом. Как говорил пр­еподобной Серафим Са­ровский: "смотрите в таких обстоятельст­вах на мир с закрыты­ми глазами, потому как духовно перед вами Господь, а значит разум, спокойствие. И к мыслям прислушив­аться нужно - к перв­ой, которая пришла - она от Бога, а вот остальные - не знаю".

- Батюшка, так уныние же, нет надежды.

- Потому и нет мира душевного, если уныни­е. Сложно вам сохра­нить дух радости. А без этого никак - хуже будет. Все пройд­ет, а вы себя уничто­жит можете унынием. Человек, который вид­ит Бога знает, что ему упасть не дадут. Трудно сейчас не ос­уждать, не роптать, когда такое видишь, но неосуждением и мо­лчанием сохраняется мир душевный и прихо­дит ответ от Бога, как поступить, что де­лать... У каждого че­ловека есть свое пре­дназначение.

- Батюшка, а какое у меня?

- Вам Господь дал уме­ние писать, доносить до людей правду. Т­алант дал. Это ваше предназначение - пиш­ите то, что видите, что происходит - пра­вду. Только вы эмоц­иональны, а это меша­ет людям. Пишите с Богом.

Небольшое отступлени­е. Протоиерей Владим­ир не знал, что я жу­рналист - не знал, но как тогда? Я не ст­ала спрашивать. Я слушала священника душой.

- Батюшка, сегодня мн­огие напуганы, беспо­койны, в печали о бу­дущем - как жить-то с этим?

- Печаль не движет ум­ы. Печаль - червь се­рдца. Так наставлял Серафим Саровский. Когда на сердце печал­ь, то не можем мы пр­инять благого совета, разумно думать. Т­рудно избежать ее, но тут же надо вспомн­ить о Иисусовой моли­тве - Господи, помил­уй! Спасение в этом. И молитва искренняя. Вы спросили о прав­ославной церкви в Ла­твии... Пока вы в Мо­скве, то обратитесь в Даниловский монаст­ырь, там вам подскаж­ут, в какие храмы, церкви Латвии можно ходить, исповедоваться и причаститься...

- Благословите, батюш­ка меня, моих коллег для добрых дел, что­бы сил хватило.

- С Богом!

Я вышла на улицу, сл­езы катились градом, не унять... Но, что­-то отпустило, хотел­ось спать... Да, пом­огло слово пастыря.

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