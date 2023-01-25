Петербуржцам с почетным званием «народный» установили ежемесячные выплаты

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

25 января 2023, 20:22

Фото: canva.com

Каждый месяц художники, артисты, учителя и архитекторы будут получать дополнительно по 30 тысяч рублей.

Для граждан Санкт-Петербурга, носящих почетное звание «народный», депутаты законодательного собрания утвердили ежемесячные выплаты в размере 30 тысяч рублей. Соответствующие изменения внесены в Социальный кодекс Петербурга.

«По мере увеличения бюджета мы получаем возможность лучше заботиться о горожанах, о наиболее заслуженных из них. В частности, имея в виду наших народных артистов, архитекторов, художников, педагогов, мы говорим о выплате в размере 30 тысяч рублей в месяц», – рассказал представитель губернатора Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

Законопроект предусматривает выплаты для артистов, художников, архитекторов и учителей, удостоенных звания «народный» в РФ, РСФСР и СССР. Необходимо также прожить в Петербурге не менее 10 лет для подачи заявления и достигнуть пенсионного возраста.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге проживает 145 артистов, 13 художников, три архитектора и четыре учителя, удостоенных почетного звания «народный».