Станцию петербургского метро «Звенигородская» закрыли на два дня

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21 января 2023, 11:46 Елена Соколова

Фото: metro.spb.ru

На станция будут устанавливать новые турникеты 21-22 января.

В Санкт-Петербурге станция метро «Звенигородская» закрылась на два дня — субботу и воскресенье. В это время на станции будет идти монтаж турникетов. Как сообщают журналисты, об этом стало известно из ресурсов Петербургского метрополитена.

На период 21-22 января вход и выход будет возможен через вестибюль станции метро «Пушкинская».

Кроме того, есть информация о ремонтных работах на станции метро «Сенная площадь», они начнутся 27 февраля.