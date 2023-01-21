Станцию петербургского метро «Звенигородская» закрыли на два дня

На станция будут устанавливать новые турникеты 21-22 января.
В Санкт-Петербурге станция метро «Звенигородская» закрылась на два дня — субботу и воскресенье. В это время на станции будет идти монтаж турникетов. Как сообщают журналисты, об этом стало известно из ресурсов Петербургского метрополитена.
На период 21-22 января вход и выход будет возможен через вестибюль станции метро «Пушкинская».
Кроме того, есть информация о ремонтных работах на станции метро «Сенная площадь», они начнутся 27 февраля.