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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

Правила по компенсации затрат на плату за услуги ЖКХ изменятся в Петербурге

, 10:05

Правила по компенсации затрат на плату за услуги ЖКХ изменятся в Петербурге
Фото: canva.com

Теперь расчет объема компенсации рассчитывается индивидуально для каждого петербуржца.
В Жилищном комитете Санкт-Петербурга заявили о вступлении в силу новых порядков компенсационных выплат по расходам на квартплату. Граждане будут получать выплаты в соответствии с реальными затратами на оплату услуг ЖКХ.
«Раньше компенсация рассчитывалась по усреднённым показателям, поэтому кто-то получал больше, чем по факту потреблял, а кто-то меньше. Теперь считать будут индивидуально для каждого льготника на основе его фактической квартплаты», – указывается в сообщении Жилищного комитета администрации Санкт-Петербурга.
Размеры компенсационных выплат не изменились. В зависимости от льготной категории горожане могут рассчитывать на оплату государством 30, 40 или 50 процентов от стоимости услуг ЖКХ.

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