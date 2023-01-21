Правила по компенсации затрат на плату за услуги ЖКХ изменятся в Петербурге

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

21 января 2023, 10:05 Елена Соколова

Фото: canva.com

Теперь расчет объема компенсации рассчитывается индивидуально для каждого петербуржца.

В Жилищном комитете Санкт-Петербурга заявили о вступлении в силу новых порядков компенсационных выплат по расходам на квартплату. Граждане будут получать выплаты в соответствии с реальными затратами на оплату услуг ЖКХ.

«Раньше компенсация рассчитывалась по усреднённым показателям, поэтому кто-то получал больше, чем по факту потреблял, а кто-то меньше. Теперь считать будут индивидуально для каждого льготника на основе его фактической квартплаты», – указывается в сообщении Жилищного комитета администрации Санкт-Петербурга.

Размеры компенсационных выплат не изменились. В зависимости от льготной категории горожане могут рассчитывать на оплату государством 30, 40 или 50 процентов от стоимости услуг ЖКХ.