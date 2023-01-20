Стационары-трансформеры в Петербурге возвращаются к обычной работе

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

20 января 2023, 16:15

Источник: Canva

Медучреждения будут принимать людей не только с инфекционными заболеваниями.

Петербургские стационары-трансформеры возобновили плановую работу. Это случилась благодаря тому, что в городе нормализовалась эпидситуация, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Стационар-трансформер клинической больницы им. Святителя Луки с 20 января полностью вернулся к работе в обычном режиме. В этом стационаре принимают врачи разных профилей.

С неинфекционными больными теперь будет работать и корпус-трансфомер Госпиталя для ветеранов войн. Открылись отделения неврологии и травматологии. Всего свободно 120 койко-мест.

Отметим, что особенность корпусов-трансформеров в том, что их можно быстро переориентировать на работу с инфекционными заболеваниями. Например, как это было в случае со вспышкой заболеваемости гриппом или коронавирусом.