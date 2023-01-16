Депутат Гончаренко заявил, что Рада собирает подписи за отставку Арестовича после его слов о работе ПВО в Днепропетровске

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16 января 2023, 19:17 Источник: РИА "Новости"

Верховная Рада Украины, Vyacheslav Maevskiy/Russian Look, globallookpress.com

Верховная Рада Украины в настоящий момент собирает подписи за отставку советника главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его слов о работе ПВО в Днепропетровске.

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что Алексею Арестовичу "пора в отставку", а также подчеркнул, что сейчас проводится сбор подписей с требованием уволить советника главы офиса Владимира Зеленского.

Напомним, в минувшую субботу украинские средства массовой информации сообщили, что в Днепропетровске был разрушен подъезд жилого дома. Арестович позже заявил, что на подъезд упала и взорвалась ракета, которую сбили украинские средства противовоздушной обороны.