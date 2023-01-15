Диетолог Ирина Бережная: Соку в пакетах лучше предпочесть домашние компоты и морсы

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15 января 2023, 15:57 Источник: RT

В беседе с RT кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная о влиянии на здоровье пакетированных покупных соков.



Ирина Бережная напомнила, что пакетированные соки концентрированные, в их составе содержатся консерванты, стабилизаторы, красители, ароматизаторы, которые являются достаточно агрессивными химическими веществами для нашего организма.

Диетолог обращает внимание, что для получения 1 стакана свежего яблочного сока необходимо выдавить примерно пять штук яблок. В таком количестве яблок содержится большое количество простых сахаров, фруктозы, они стимулируют выброс инсулина, они оказывают влияние на желудок и зубы.

Альтернативой пакетированного сока врач советует домашние компоты или морсы.





