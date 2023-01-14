Кадыров: прибывшие в Запорожскую область бойцы «Ахмата» намерены сражаться «с натовскими наемниками и украинскими нацистами»

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14 января 2023, 11:48

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Бойцы подразделения «Ахмат», прибывшие на территорию российской Запорожской области, намерены сражаться «с натовскими наемниками и украинскими нацистами». На это указал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Политический деятель проинформировал в Telegram-канале, что после прибытия в Запорожскую область представители «Ахмата» «приступили к разработке плана по выполнению поставленных оперативно-боевых задач». По словам Кадырова, военнослужащие «намерены, не жалея своего здоровья и жизни, защищать интересы России, героически сражаясь с натовскими наемниками и украинскими нацистами в самом их логове».

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, отечественный аналитик Сергей Марков отметил, что американская сторона запустила фейк о поставке Анкарой кассетных боеприпасов Киеву с целью поссорить РФ и Турцию.