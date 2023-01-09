Чиновники Смольного не смогли найти у самих себя нарушений в тендере на реконструкцию «Мюзик-Холла»

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9 января 2023, 15:27

В конце декабря стало известно о победе компании «ПСБ «Жилстрой» в тендере на реконструкцию здания «Мюзик-Холла» в центре Санкт-Петербурга. Контракт с компанией был заключен вопреки решению Комитета по государственному заказу Петербурга, указавшему на отсутствие у «ПСБ «Жилстрой» должного опыта работы с объектами культурного наследия. Обязательное наличие такого опыта при участии в тендерах на реконструкцию ОКН установлено законом. На победе «ПСБ «Жилстрой» в аукционе, вопреки требованиям закона, настояли представители Комитета по строительству.

Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга провел внеплановую проверку действий Комитета по строительству и подведомственного ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» (ФКСР) при проведении тендера на реконструкцию «Мюзик-Холла» и не смог найти нарушений. Интересно, что после проведения проверки тендер пропал из Единой информационной системы в сфере закупок и появился там вновь после обнародования этого факта в СМИ.

«В действиях Санкт‑Петербургского государственного казенного учреждения «Фонд капитального строительства и реконструкции» не выявлено нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - сказано в итоговом решении комиссии Комитета финконтроля.

Показательно, что и глава Комитета финконтроля Сергей Макеев, и глава Комитета по строительству Игорь Креславский, и руководитель «ФКСР» Арзу Фаталиев получили свои должности благодаря губернатору Александру Беглову. При этом компания «ПСБ «Жилстрой», принадлежащая Людмиле Коган, вдове известного миллиардера Владимира Когана, оказалась связана со спонсированием губернаторской избирательной кампании Беглова в 2019 году.

Сергей Макеев по распоряжению Александра Беглова стал временным председателем Комитета финконтроля летом 2021 года и лишился приставки врио в марте 2022 года. В комитет он пришел в 2002 году, тогда же Беглов стал вице-губернатором Петербурга.

Игорь Креславский возглавил Комитет по строительству в январе 2020 года, опять же по распоряжению Александра Беглова. До этого назначения Креславский занимался строительным бизнесом. Его семье принадлежит холдинг «РосСтроИнвест». После того, как Креславский возглавил Комстрой, связанные с ним и его семьей компании в десять раз увеличили свою прибыль и стали получать крупнейшие строительные госконтракты от «Фонда капитального строительства и реконструкции», подведомственного Комстрою.

Арзу Фаталиев с одобрения Беглова возглавил «ФКСР» в декабре 2019 года. Как и Креславский, он также является выходцем из строительного бизнеса. Ранее Фаталиев работал топ-менеджером в компании «Петроком», в отношении которой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фирма исполняла госконтракты и укладывала старые трубопроводы под видом новых.

Таким образом, все фигуранты внеплановой проверки тендера на реконструкцию «Мюзик-Холла» получили свои посты от Александра Беглова. Предсказуемо, что они не смогли найти друг у друга нарушений, ведь по итогам аукциона победила компания Людмилы Коган. А связанная со структурами Коган фирма «Спецэнергосервис» в 2019 году перечислила 1 миллион рублей, максимально возможную сумму, на избрание Беглова.

Тем не менее, свое слово еще не сказал Следственный комитет России, начавший собственную проверку тендера. Интересно, что проголосовавшая против заключения контракта с «ПСБ «Жилстрой» заместитель главы Комитета по государственному заказу Петербурга Наталия Литвинова в прошлом являлась старшим следователем прокуратуры и вела дело экс-депутата ЗакСа Юрия Шутова, осужденного на пожизненный срок за заказные убийства.