Тендер на реконструкцию «Мюзик-Холла» за 9,5 млрд рублей пропал с сайта госзакупок после начала проверки СК

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5 января 2023, 14:29 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Тендер 0172200002522000393 на реконструкцию здания «Мюзик-Холла» в Санкт-Петербурге стоимостью 9,5 миллиарда рублей пропал с официального портала Единой информационной системы в сфере закупок. Это произошло после заявления Следственного комитета России о начале проверки обстоятельств проведения тендера. Ранее мы выяснили, что контракт по итогам тендера достался компании «ПСБ «Жилстрой», связанной со спонсированием избирательной кампании губернатора Александра Беглова. На заключении контракта именно с этим предприятием настоял Комитет по строительству Игоря Креславского, хотя Комитет по госзаказу, проводивший тендер, выступил против и указал на отсутствии должного опыта у «ПСБ «Жилстрой» по обращению с объектами культурного наследия.

История с тендером на реконструкцию здания «Мюзик-Холла» началась в сентябре 2021 года. Тогда губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении из бюджета 4,5 миллиарда рублей. В декабре 2022 года Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил соответствующий тендер. Однако за прошедший год его стоимость по необъяснимым причинам выросла более чем вдвое, до 9,5 миллиарда рублей.

Заявку на участие в столь выгодном тендере подала лишь одна компания – «ПСБ «Жилстрой», принадлежащая Людмиле Коган, вдове известного миллиардера и владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана. В 2019 году связанная с Коган компания выделила 1 миллион рублей, максимально разрешённая сумма, на губернаторскую избирательную кампанию Александра Беглова. После того, как в 2020 году Александр Беглов сделал новым главой Комитета по строительству Игоря Креславского, совладельца строительного холдинга «РосСтройИнвест», «ПСБ «Жилстрой» стал одним из лидеров строительного госзаказа Петербурга, хотя ранее не проявлял особого интереса к этому сектору.

Однако победа «ПСБ «Жилстрой» в тендере даже без конкурентов оказалась под вопросом. Так как «Мюзик-Холл» размещён в здании, являющемся объектом культурного наследия, по закону у претендента на контракт должен быть опыт работы с ОКН – выполненный контракт, стоимостью 20% от проводимого тендера. А у «ПСБ «Жилстрой» такого контракта в портфеле не оказалось.

Тем не менее, контракт на реконструкцию «Мюзик-Холла» компании Коган всё же был отдан. На этом настоял председатель закупочной комиссии Александр Постраш, заместитель председателя Комитета по строительству Игоря Креславского. А также его коллега из Фонда капитального строительства, подведомственного Комстрою, Иван Ватагин.

При этом категорически против такого решения выступили два представителя Комитета по госзаказу, от лица которого проводился тендер. Они прямо указали на отсутствие у «ПСБ «Жилстрой» необходимого опыта. Но решение председателя закупочной комиссии при равенстве голосов оказалось ключевым. Интересно, что от Комитета по госзаказу в комиссии заседала Наталия Литвинова, бывший следователь прокуратуры, ранее она вела дело экс-депутата ЗакС Юрия Шутова, осуждённого пожизненно за заказные убийства, организацию ОПГ и другие тяжёлые преступления.

После публикации статьи об обстоятельствах проведения тендера на реконструкцию «Мюзик-Холла» в последних числах декабря, этим инцидентом заинтересовался Следственный комитет. А во время новогодних выходных вся информация о тендере просто исчезла из публичного доступа в Единой информационной системе в сфере закупок. В других профильных информационных базах, таких, как «СПАРК-Интерфакс», она также исчезла. Сделано ли это по требованию Следственного комитета или это сделали некие заинтересованные лица, на данный момент не известно.