Комстрой Креславского отдал реконструкцию «Мюзик-Холла» на 9.5 млрд спонсорам кампании Беглова

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2022, 17:21

На минувшей неделе Комитет по государственному заказу правительства Санкт-Петербурга подвел итоги тендера на реконструкцию государственного «Театра «Мюзик-Холл». Контракт стоимостью 9,5 миллиарда рублей получила компания «ПСБ «Жилстрой». Это произошло вопреки решению Комитета по госзакзу, отклонившего заявку фирмы в связи с отсутствием у нее должного опыта в реставрации исторических зданий.

На передаче многомиллиардного контракта «ПСБ «Жилстрой» в обход требований тендера и закона настоял Комитет по строительству. С 2020 года по распоряжению губернатора Александра Беглова Комстрой возглавляет Игорь Креславский, совладелец девелоперской ГК «Росстройинвест».

Игорь Креславский

Он известен как непосредственный автор и лоббист закона о комплексном развитии территорий (КРТ), отмену которого требуют петербуржцы. Владелица «ПСБ «Жилстрой» Людмила Коган также близка к Александру Беглову, в 2019 году ее подчиненный Константин Иванов через сына спонсировал избирательную кампанию Беглова на 1 миллион рублей.

Ошиблись на 5 миллиардов

Первое, что обращает на себя внимание – это стартовая цена контракта, составившая немногим более 9,5 миллиарда рублей. Здание театра находится в приемлемом состоянии и до февраля в нем шли выступления. В ноябре художественный руководитель «Мюзик-Холла» Фабио Мастранджело в интервью «Фонтанке» особо отмечал, что само здание театра особых изменений не претерпит, так как является объектом культурного наследия (ОКН). Основные работы коснутся внутренней перепланировки под современные нужды. В связи с этим не ясно, чем обусловлено выделение из бюджета 9,5 миллиарда рублей.

Интересно, что к тендеру приложен запрос на разъяснение одного из пунктов. В соответствии с первоначальной конкурсной документацией, от потенциального участника требовалось наличие в его активе хотя бы одного выполненного контракта на реставрацию ОКН стоимостью не менее 20% от стартовой стоимости тендера. Автор запроса особо отметил, что доля реставрационных работ в тендере на реконструкцию «Мюзик-Холла» составляет только 421,3 миллиона рублей, или 4,64% от общей суммы. А значит порог в 20% нужно высчитывать исходя якобы из этого условия.

Более того, в подписанном в сентябре 2021 года постановлении губернатора Александра Беглова о выделении средств на реконструкцию «Мюзик-Холла» фигурирует совсем иная сумма – 4,5 миллиарда рублей. Каким образом стоимость работ за год выросла более чем вдвое ни глава города, ни иные представители Смольного петербуржцам не рассказали. Между тем 9,5 миллиарда рублей – это девять построенных с нуля современных школ со спортплощадками и бассейнами, в которых остро нуждается Петербург.

Отклонено, но одобрено

Второе – это обстоятельства распределения выделенных из бюджета средств. Комитет по госзаказу объявил тендер еще 31 октября и спустя две недели он должен был завершиться, но подведение итогов затянулось до середины декабря. Причиной тому стало внесение изменений в конкурсную документацию, причем дважды. Несмотря на затянувшиеся торги и корректировку условий, заявку на участие подала только одна компания – «ПСБ «Жилстрой», которая и была впоследствии признана победителем.

Но непосредственно само подведение итогов также не прошло без инцидентов. Двое из четверых членов закупочной комиссии отклонили заявку «ПСБ «Жилстрой», признав ее несоответствующей требованиям тендера.

Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок, основанием для отклонения стало отсутствие у «ПСБ «Жилстрой» соответствующего опыта работы с объектами культурного наследия. В соответствии с федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок» участник тендера на работу с ОКН должен иметь в своем активе аналогичный уже выполненный контракт стоимостью не менее 20% от начальной цены тендера.

Как отмечалось выше, в ходе проведения торгов на реконструкцию здания «Мюзик-Холла» был направлен анонимный запрос, в котором требовалось изменить условия конкурсной документации и высчитывать требуемые 20% не от общей начальной стоимости контракта, а от стоимости конкретно реставрационных работ. В своем ответе Комитет по государственному заказу, размещенном на портале ЕИС, заявил, что необходимые изменения в конкурсную документацию будут внесены.

«В соответствии с ч. 4 ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 №44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчиком будут внесены соответствующие изменения в извещение об электронном конкурсе», - сказано в ответе на запрос.

Однако, изучив последнюю редакцию конкурсной документации, мы не смогли обнаружить внесение заявленных изменений. На 11 ноября от участников требовалось стандартное условие участия: «цена выполненных работ по договору, предусмотренному пунктом 1 настоящего раздела, должна составлять не менее 20% начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)». На основе этого пункта два участника комиссии отклонили заявку «ПСБ «Жилстрой».

Конфликт комитетов

Особенно интересно, что отклонили заявку члены комиссии, являющиеся сотрудниками Комитета по госзаказу. Так, заместитель председателя комиссии Наталия Литвинова является первым заместителем главы Комитета по госзаказу. А Сергей Бухаров руководит отделом централизованных закупок и межведомственного взаимодействия.

Наталья Литвинова

В то же время заявку «ПСБ «Жилстрой» одобрили два других члена комиссии, причем оба они являются сотрудниками Комстроя – заместитель главы комитета Александр Постраш и специалист «Фонда капитального строительства и реконструкции», подведомственного Комстрою, Иван Ватагин. Место председателя закупочной комиссии позволило Пострашу правом решающего голоса, в обход решения представителей Комитета по госзакупкам, отдать контракт в 9,5 миллиарда рублей на реконструкцию «Мюзик-Холла» компании «ПСБ «Жилстрой».

Александр Постраш

По нашей версии могло произойти следующее. После увеличения стоимости контракта с 4,5 миллиарда рублей до 9,5 миллиарда выясняется, что у компании «ПСБ «Жилстрой» нет необходимых выполненных контрактов по реконструкции ОКН для участия в тендере. Компания направляет официальный запрос в Комитет по госзакупкам, от лица которого проводится тендер, с требованием изменить требования и снизить порог стоимости выполненных работ с 1,9 миллиарда рублей до 85 миллионов. В ЕИС публикуется ответ якобы от лица Комитета по госзакупкам с согласием на заявленные требования.

Но по факту изменения не вносятся. Члены закупочной комиссии от Комитета по госзакупкам тоже оказываются не в курсе обещанных изменений и отклоняют заявку «ПСБ «Жилстрой» на основе действующей документации. Но два члена комиссии из Комитета по строительству заявку компании одобряют, вероятно, ориентируясь на обещанные изменения в требованиях тендера. «Ничья» разрешается правом решающего голоса Александра Постраша. Очевидно, что спорные решения сотрудников Комитета по строительству оказались выгодны компании «ПСБ «Жилстрой» и есть весомые основания полагать, что это не случайно.

Контракты для спонсора

Компания «ПСБ «Жилстрой» входит в состав группы компаний «БФА-Девелопмент» и принадлежит Юлии Коган, совладелице банка «Уралсиб». Связанная с Коган компания «Спецэнергосервис» в 2019 году официально проспонсировала на 1 миллион рублей губернаторскую избирательную кампанию Александра Беглова.

После победы Беглова на выборах «ПСБ «Жилстрой» и другие фирмы Коган начали получать от города особо крупные госконтракты и спорные разрешения на застройку. Например, в октябре текущего года застройщик получил окончательное разрешение на возведение ЖК «Идеальный город» на месте сгоревшей «Невской мануфактуры».

А в ноябре «ПСБ «Жилстрой» выиграл тендер на реставрацию стен Петропавловской крепости стоимостью 1,36 миллиарда рублей. В аукционе участвовала компания «Возрождение», специализирующаяся на крупных реставрационных проектах. Но тендерная документация оказалась составлена таким образом, что торги выиграла компания, исполнившая много мелких контрактов, а не несколько, но крупных. Показательно, что анонимный заявитель именно под такие же условия требовал изменить конкурсную документацию тендера на реконструкцию «Мюзик-Холла».

Представители Государственного музея истории Петербурга, в состав которого входит Петропавловская крепость, отметили, что такие нестандартные условия были указаны в тендере целенаправленно. Тут будет уместно отметить, что в январе 2021 года Александр Беглов сменил директора музея. Новым руководителем стал Владимир Кириллов, фигурировавший ранее в крупном коррупционном скандале с распродажей 228 социальных квартир в Выборгском районе. Заместителем Кириллова стала Жанна Воробьева, спецпредставитель Беглова. А единственной советницей Кириллова стала Екатерина Беглова, племянница губернатора. Именно эти люди имели ключевое влияние на формирование специфического тендера, победить в котором легко смог «ПСБ «Жилстрой».

Как и в случае с реставрацией Петропавловской крепости, тендер на реконструкцию здания «Мюзик-Холла» также проводился под полным контролем лояльных Александру Беглову людей. Как было наглядно продемонстрировано, контракт стоимостью 9,5 миллиарда рублей отошел «ПСБ «Жилстрой» благодаря спорному решению всего одного чиновника – заместителя председателя Комитета по строительству Александра Постраша.

Непосредственным начальником Постраша является Игорь Креславский, назначенный Александром Бегловым председателем Комстроя в январе 2020 года. Креславский сам является значимой фигурой на рынке строительства Петербурга.

Вместе с матерью Ниной Креславской и отчимом Федором Туркиным он владеет девелоперской ГК «Росстройинвест». Еще ранее его бизнес-партнер Андрей Полевой вошел в руководство уже упомянутого «Фонда капитального строительства и реконструкции».

Об особой благосклонности Беглова к Креславскому можно судить по тому факту, что именно ему была доверена разработка закона о КРТ. Смольный и депутаты Заксобрания без лишних претензий одобрили закон Креславского, но петербуржцы восприняли его крайне негативно. Они отмечают, что программа максимально защищает девелоперов, участвующих в КРТ, от любых рисков и претензий со стороны горожан, при этом интересы самих петербуржцев в ней никак не учитываются.

Кроме того, в июне 2022 года губернатор поставил подконтрольного Креславскому Полевого во главе Фонда «Победа», через который идут многомиллиардные финансовые потоки на восстановление Мариуполя, имиджевого для Беглова проекта. В то же время, за период работы Креславского главой Комстроя связанные с ним компании увеличили свою прибыль в десять раз. Причем за счет госконтрактов как от самого Комстроя, так и от подведомственного ему «ФКСР».

При Креславском пачками начала выигрывать тендеры и проспонсировавшая избрание Беглова компания «ПСБ «Жилстрой». С 2020 по 2022 годы она получила 12 из 14 контрактов с «ФКСР» на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей. Теперь подчиненный Креславского «подарил» «ПСБ «Жилстрой» контракт на 9,5 миллиарда рублей на реконструкцию «Мюзик-Холла». Для этого хватило решения всего одного человека, хотя высока вероятность, что компания в принципе могла не иметь права получать этот контракт. Однако для Федеральной антимонопольной службы, Контрольно-счетной палаты и иных надзорных органов описанная ситуация, вероятно, выглядит вполне обыденно.