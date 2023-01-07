Патриарх Кирилл пожелал детям быть готовыми защитить Родину

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7 января 2023, 22:17

Патриарх Кирилл, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал детям на Рождество любить Отечество и быть готовыми встать на его защиту. Об этом сообщает РИА Новости.



Представитель РПЦ посетил рождественскую елку в зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве, где обратился к присутствующим на ней детям.



Патриарх пожелал юным жителям страны «любить свое Отечество» и быть готовыми «послужить ему» в «грозные моменты». Он отметил, что такое чувство нередко требует жертв, что видно сегодня «на поле битвы».



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