Патриарх Кирилл пожелал детям быть готовыми защитить Родину

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал детям на Рождество любить Отечество и быть готовыми встать на его защиту. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель РПЦ посетил рождественскую елку в зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве, где обратился к присутствующим на ней детям.
Патриарх пожелал юным жителям страны «любить свое Отечество» и быть готовыми «послужить ему» в «грозные моменты». Он отметил, что такое чувство нередко требует жертв, что видно сегодня «на поле битвы».
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк вновь.
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