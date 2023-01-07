ВСУ дважды за полчаса обстреляли Донецк

Вооруженные силы Украины второй раз за полчаса нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Первый обстрел произошел в 20:35 (местное время совпадает с мск). Следующие взрывы были слышны уже в 21:00.
За 7 января украинская сторона атаковала Донецк, Горловку, Макеевку, Каштановое, Минеральное, Гольмовский и Верхнеторецкое.
С 12:00 6 января до 24:00 текущего дня действует режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО.
Ранее сообщалось, что Запад готов поставить Украине даже ядерное оружие.
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