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ВСУ дважды за полчаса обстреляли Донецк

, 21:46

Вооруженные силы Украины второй раз за полчаса нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Первый обстрел произошел в 20:35 (местное время совпадает с мск). Следующие взрывы были слышны уже в 21:00.

За 7 января украинская сторона атаковала Донецк, Горловку, Макеевку, Каштановое, Минеральное, Гольмовский и Верхнеторецкое.

С 12:00 6 января до 24:00 текущего дня действует режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО.

Ранее сообщалось, что Запад готов поставить Украине даже ядерное оружие.

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