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7 января 2023, 21:07

Родион Мирошник, Alexander Rekun/ globalookpress.com

Страны Запада готовы поставлять Киеву любое оружие, даже ядерное. Главное, чтобы конфликт происходил в границах Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего посла Луганской Народной Республики в Москве Родиона Мирошника.



По его словам, Европа и США согласны оказать любую поддержку Украине. Запад даже готов поставить стране ядерное оружие. Главным условием для его предоставления является продолжение конфликта на украинских территориях, без прямого участия НАТО.



Мирошник подчеркнул, что Киев является лишь разменной монетой для зарубежных лидеров, которые намерены вести борьбу «до последнего украинца».



Ранее сообщалось, что в ЛНР произошел взрыв.