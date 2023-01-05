Руслан Хасбулатов: Исчезнувший 30 лет назад СССР сегодня мощно защищает Россию

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5 января 2023, 13:39 Источник: ng.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Последняя статья Руслана Хасбулатова опубликована на сайте «Независимой газеты». Бывший председатель Верховного совета РСФСР ушёл из жизни третьего января 2023 года. Его статья посвящена столетию образования Советского Союза.



Последняя статья Руслана Хасбулатова. СССР: великие достижения и великая утрата

Ровно век назад, 30 декабря 1922 года, специальной декларацией было провозглашено социалистическое государство, объединившее несколько социалистических республик. Но представления о самом социализме стары как мир. В Месопотамии в IV тысячелетии до Р.Х. появились первые государства. Царь Аккаддии Саргон заложил историю государств, объединивших все Двуречье – Ассирию и Элам со столицей под названием Ур. Основой экономики были здесь храмовые хозяйства, как сельскохозяйственные, так и ремесленные. Но они являлись полностью государственными. Никакой частной или индивидуальной собственности не существовало. Работники обеспечиваются продуктами питания и прочими необходимыми вещами ровно в той мере, в которой они необходимы для выполнения труда.



Близкими к этому типу государства можно считать и Древний Египет, и Древний Китай. Фараон, впрочем, как и китайский император, наделял богатствами привилегированный слой чиновников и управляющих, но те никогда не считались собственниками. Тем более не являлись собственниками земли крестьяне, а также ремесленники.



Почти так же обстояло дело в другой части земного шара, далекой Южной Америке, в Империи инков. Никакой собственности на землю здесь тоже не существовало. Все принадлежало инке, от его имени участки земли передавались в аренду крестьянам.



Греческий, или платоновский, социализм

В часто цитируемой работе Платона «Государство» приводится некий идеальный образ государственного устройства и его общественного уклада. Власть в нем принадлежит философам. Они опираются на воинов или стражей и руководят всеми сторонами государственно-административной и хозяйственной жизни. Им подчиняется все население.



По мысли Платона, все люди и их деятельность должны иметь строгое подчинение интересам государства. Никакой частной собственности, никакой семьи, все жены – общие, как и дети, их воспитывает государство. Надзор со стороны стражей предельно жесткий. Чтобы не возникло раскола, заговоров или бунта.



Такие подходы к государственному устройству были распространены и в XX веке, и они плавно перешли в наш ХХI век, хотя и не в полном объеме. Например, что касается семейных отношений – они получили широкое распространение во всем западном мире. Примерно на такой основе знаменитый Томмазо Кампанелла создал свой труд «Город Солнца», а англичанин Томас Мор – «Утопию». С этим названием в общественную науку Европы вошел термин «утопический социализм». Его адепты осуждали строй, основанный на частной собственности, стремление к богатству.



Более или менее рельефно социалистическая идея развита в работах Д. Уинстенли и Г. Бабефа. Они открыто критически относятся к капитализму, что особенно характерно для великих социалистов-утопистов начала XIX века – Анри Сен-Симона, Шарля Фурье, Роберта Оуэна. Это они выдвинули идеи о закономерности общественного развития, неизбежном упадке капитализма и будущем социалистического общества, которые вошли позже в труды научного социализма Маркса и Энгельса.



«Призрак бродит по Европе…»

Такова длительная история зарождения социалистической мысли, на базе которой стали распространяться марксистские идеи по всей Европе. Со второй половины XIX века марксизм стал самой влиятельной политической теорией, которая оказалась воспринятой в штыки правящими кругами Европы. Но уже после знаменитой Французской революции 1789 года, свергнувшей королевскую власть. Этот опыт русские большевики и воплотили в жизнь в октябре 1917 года, когда свергли временное правительство Александра Керенского.



Мы не знаем, какой была бы судьба России, если бы она оказалась изолированной от Европы. Если бы европейские учения о революции, социализме и коммунизме не пришли в Россию. Ясно одно: марксизм ворвался из Европы в отсталую страну и совершил в ней уникальный переворот во всех областях жизни – в ее экономике, политике, государственных институтах.



Уникальные достижения советской власти



Советская власть пришла в Россию в условиях Первой мировой войны. Через сепаратный мир и огромные уступки Германии («похабный мир»). Она утвердилась на полях сражений в Гражданской войне, в подавлении крестьянских бунтов. Пришлось отказаться и от некоторых ортодоксальных марксистских положений (тотальное огосударствление собственности, военный коммунизм). Согласиться с частичным возвращением капитализма (НЭП). Добившись крупных успехов в деле восстановления народного хозяйства, Ленин приступил к воссозданию былой Российской империи под названием СССР, но без Польши и Финляндии.



30 декабря 1922 года РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация (Азербайджан, Армения и Грузия) подписали Союзный договор об образовании СССР. В 1924 году приняли Конституцию СССР, идейным вдохновителем которой был Владимир Ульянов-Ленин.



Новая власть трудящихся выдержала огромные испытания и показала свою необычайную эффективность. Особенно во время Второй мировой войны и после нее, став одной из двух главных военно-политических сил в мире наряду с США. В тот период социалистические идеи приобрели особую популярность на всех континентах. Советский Союз возглавил борьбу за освобождение колониальных народов Африки, осуществляя многообразную помощь национально-освободительным движениям. Оказал мощную поддержку Кубе и Вьетнаму в их борьбе с американским империализмом.



Социализм уверенно развивался на огромных пространствах Евразии, границы которой раскинулись от северных морей до Балкан, Центральной Европы и Атлантики – до Передней Азии в Закавказье, до Памира и далее, к Дальнему Востоку на берегах Тихого океана.



Эти страны численностью населения в 450 млн человек на 1/5 части земной суши имели неизмеримые перспективы для роста и развития на собственной социалистической базе, используя все достижения мировой цивилизации. Они обладали развитыми производительными силами, передовой наукой, замечательной системой здравоохранения, образования и научно-инженерной школой на самом высоком мировом уровне. Ожидалось, что вскоре они могут превзойти по основным показателям экономику США и всего Запада.



О преимуществах социализма, несомненно, свидетельствовал еще один фактор: в начале экономической реформы Горбачева темпы роста ВВП составляли в СССР 8,7%, в США – 3,1%, странах ЕС – 2,7%, Японии – 2,1%. Это официальная статистика.



Советский Союз оказал огромное влияние на мировой капитализм и способствовал его адаптации к условиям XX столетия. В литературе немало описано, какой чудовищно жестокой и безжалостной системой был капитализм. В своей работе «Развитие капитализма в Англии» Фридрих Энгельс пишет, с какой жестокостью эксплуатируется в этой стране детский труд.



Под влиянием немыслимых успехов Советского Союза, его изумительных достижений, в том и числе в социально-культурной области, буржуазные правительства вынуждены были резко изменить свое отношение к трудящимся. Во избежание ужесточения классовой борьбы, которая могла закончиться так же, как в октябре 1917 года в России, они встали на путь внутренних социальных реформ, резко улучшая положение своих народов, а не пытаясь подавить их силой, как происходило ранее, до победы большевиков в России.



Пример социалистических преобразований в Советском Союзе с его, несомненно, позитивным результатом являлся слишком заразительным для всех народов мира, и его нельзя было не учитывать. Так что своим высоким уровнем жизни население развитых стран в значительной мере обязано Советскому Союзу и социализму.



Несмотря на все отклонения от идеальных принципов классического социализма, новый строй показал явное преимущество в развитии производительных сил, раскрытии человеческого потенциала, привнес элементы гуманизма, равенства и справедливости в международные отношения. Это было обусловлено, несомненно, органическим преимуществом социализма – общенародной собственностью на средства производства, способной ускоренно развиваться на плановых началах. А также обеспечивало бескризисное развитие социалистической экономики. Доходы же направлялись не в пользу частных лиц – капиталистов, а на цели производства, науки, образования, медицинское обслуживание населения, культуру и воспитание всего общества.





Неудачный правитель, погубивший Советский Союз

Видимое ослабление Советского государства под влиянием предельно неудачных экономических и политических реформ Михаила Горбачева привело к потере лидерства в системе международных отношений, принципиальным односторонним уступкам. Горбачев встал на путь не просто отказа поддержки своих союзников по социализму в Европе, но и ревизии Ялтинских, Потсдамских соглашений и Заключительного акта Хельсинки 1975 года (утвердившего послевоенные границы в Европе).



Явным разрушением всего установленного в ходе Второй мировой войны международного порядка явился отказ Горбачева от доминирования СССР в Центральной и Восточной Европе, согласие на поглощение ГДР Федеративной республикой Германии. Эти его действия являются до сегодняшнего дня самыми трагическими по последствиям в Европе, необъяснимыми с точки зрения интересов государства и даже простого здравого смысла.



Историческая Россия, каковой она являлась под названием «СССР», перестала существовать. Ее границы вернулись к периоду конца правления Ивана IV. Великая советская социалистическая империя, 73 года дававшая надежды человечеству на достижение справедливого мира, исчезла.



Мировое равновесие полностью разрушено





Недальновидные политики и идеологи Запада (США и Европы) поддались эйфории триумфализма, полагая, что социализм исчез навсегда. Но вряд ли они понимают, что вместе с уходом мировой социалистической системы мир лишился глобального равновесия, на котором покоился весь всемирный государственный порядок: во-первых, Ялтинско-Тегеранская политическая система, во-вторых, межсистемный конкурентный механизм. Если первый обеспечивал принципы мирного политического сосуществования всей эпохи холодной войны, то второй создавал внутренние импульсы, динамизм роста и развития двух экономических систем, оказывая реальное взаимодействие. Каждая из систем использовала явные преимущества другой в своем развитии, о чем писал Уолт Ростоу в известной в 70-х годах работе «Стадии экономического роста».



Исчезновение социализма разрушило этот межсистемный конкурентный механизм. Капиталистическая система стала всемирной монополией. Но всякая монополия быстро начинает загнивать в силу исчезновения внутренних импульсов и энергетики роста. Это и стало происходить с классическим капитализмом. Он быстро изменил внутреннюю стратегию и вместо стимулирования развития человеческого капитала, роста уровня жизни населения встал на путь наступления на трудящиеся массы, профсоюзы, в целом на социальные завоевания великой кейнсианской революции. Потому что уже не надо было опасаться столь притягательных идей социализма. Несомненно, капитализм стал более агрессивным, опасным для общества.



Проснувшийся гигант: будущее – за социализмом Китая

Оказалось, однако, что социализм не исчез. Изумительный рост Китайской Народной Республики покончил с этими иллюзиями и поверг в страх Вашингтон. Вот почему в свое время президент Трамп объявил войну «Коммунистической партии Китая» (так он выразился). Мировой капитализм напуган тем, что Китай займет место могущественного Советского Союза и полон решимости не допустить этого.



Борьба с Россией имеет в основном другую природу, чисто политическую. Сегодня Россия – такая же капиталистическая и буржуазная страна, как США и ЕС, с таким же засильем олигархов, как и в этих обществах, поэтому не внушает опасений с социальной точки зрения.



Надо понимать еще одно. Несмотря на всякие рассуждения об идеологии (есть она в России или ее нет), в современном мире существует всего лишь две идеологии – капиталистически-буржуазная и социалистическая. Других светских идеологий нет. В Российской Федерации реально существует, согласно ее государственному строю, буржуазная идеология, в Китае – социалистическая. Поэтому вполне вероятно, что в подсознании китайских лидеров действует, и достаточно прочно, мысль о том, что российское руководство идейно более близко буржуазному империалистическому Западу, чем социалистическому Китаю.



Мировой капитал оказался сегодня в системном кризисе, источников его саморазвития становится все меньше, и они съеживаются, как шагреневая кожа. Будущее, несомненно, за социализмом, об этом свидетельствует уникальный опыт и великие достижения Советского Союза – общества, созданного не столько эволюцией, сколько идеями по социальным лекалам гениальных провидцев. Этот грандиозный социальный экспериментальный опыт оказался более чем удачным. Он просуществовал бы больше, чем капиталистическое общество, если бы его не уничтожили слабые, безвольные люди, случайно вознесенные обстоятельствами на вершину власти и не совсем представляющие, что они творят. Социальные системы, а государство – это большая система, имеют безграничные возможности адаптироваться к новым условиям, новой среде. Отсюда несостоятельны утверждения типа того, что Советский Союз был не в состоянии адаптироваться к новым условиям и вызовам и т.д.



Исчезнувший 30 лет назад СССР мощно защищает сегодня Россию, оставив неблагодарным наследникам ракетно-ядерное оружие. Если бы не этот фактор, страну стерли бы в порошок, как показывают события в связи с военными действиями в Украине. И сами эти события – прямое следствие крушения великого государства, вполне вероятно, и как наказание Всевышнего за то великое преступление 30-летней давности. Неслучайно, что в конфликт вовлечены две бывшие главные союзные республики СССР – инициаторы той катастрофы.









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