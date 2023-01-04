Депутат Мажуга: в конце года студенты могут получать выплаты по аналогии с 13-й зарплатой

Аргументы Недели → Общество 13+

4 января 2023, 09:02 Источник: РИА Новости

Деньги, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Прибавку к студенческой стипендии к концу года можно было бы сделать по аналогии с тринадцатой зарплатой. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Александр Мажуга.

«Размер стипендии варьируется… По аналогии с 13-й зарплатой можно пойти, в размере одной стипендии», - говорит представитель Госдумы.

По словам депутата, к концу года стипендиальный фонд экономится, и многие вузы в рамках своих компетенций делают студентам дополнительные выплаты. Это, как отмечает Мажуга, является хорошей инициативой.

Ранее сообщалось, что с 2023 года для студентов и аспирантов появятся именные стипендии.