С 2023 года в России появятся именные стипендии для студентов и аспирантов

Пока лишь незначительная часть студентов возлагает надежду на стипендии в качестве основы собственного материального обеспечения. Другие же ищут разнообразные подработки в свободное от аудиторных занятий и сессий время. Тем более что для многих именно студенческие годы закладывают основу будущей карьеры.
Но есть разные типы стипендий. Именная присуждается индивидуально за какие-либо заслуги или выдающиеся достижения. В перспективе выплаты для особо отличившихся могут возрасти в 10 раз. Однако и здесь есть 2 но: стипендия назначается на год и по строгим критериям отбора.
Что же касается обычной стипендии, то в 2023 году базовая может составить 1967 рублей. Это даже не доходит до официально действующего в стране уровня МРОТ. К слову, в СССР размер стипендий был разным и отличался от статуса учебного заведения и уровня успеваемости.
В 2023 году планируется введение целого ряда именных стипендий. Среди них стипендии политиков Егора Гайдара, Юрия Маслюкова, юриста Владимира Туманова и поэта Андрея Вознесенского, академика Дмитрия Лихачёва. Размер выплат может достигать до 15 тысяч рублей для студентов и 20 в пользу наиболее успешных аспирантов. Для того чтобы претендовать на такой приятный бонус, одних лишь хороших оценок будет мало. Дополнительно нужно побеждать в конкурсах, публиковать научные работы и вести активную общественную жизнь. Но многое зависит и от слова учёного совета соответствующего вуза.
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