Глава Первомайска Колягин: целью ударов войск Украины из РСЗО HIMARS стала городская больница

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31 декабря 2022, 20:20 Источник: РИА Новости

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Sgt. James Hobbs / globallookpress.com

Целью ударов Вооруженных сил Украины, которые были нанесены из реактивной системы залпового огня HIMARS, стала больница Первомайска. На это, как передает РИА Новости, указал глава города Сергей Колягин.

«На территорию центральной городской больницы с периодичностью в 20 минут прилетело несколько ракет из РСЗО HIMARS», — процитирован мэр в материале, который размещен на сайте отечественного агентства.

Сведения о пострадавших в результате данной атаки ВСУ уточняются в настоящий момент.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Колягин проинформировал, что сам попал под обстрел со стороны подконтрольных Киеву войск.