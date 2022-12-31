Мэр Первомайска в ЛНР Колягин сообщил, что попал под обстрел со стороны войск Украины

Аргументы Недели → Общество 13+

31 декабря 2022, 19:52 Источник: РИА Новости

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Senior Airman Beaux Hebert / globallookpress.com

Глава расположенного в ЛНР города Первомайска Сергей Колягин сообщил, что попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.

«Под обстрел попала и моя машина, еле успел залечь. Машина повреждена», — приведены слова Колягина в публикации, которая размещена на сайте российского агентства.

В процитированном материале уточняется, что мэр прибыл на место удара ВСУ к городской больнице, когда противник открыл повторный огонь.

Ранее в субботу сообщалось, что руководитель Республики Крым Сергей Аксенов предупредил жителей данного региона о вероятных вбросах фейков в период новогодних праздников.