Аксенов предупредил жителей Крыма о возможных вбросах фейков в новогодние дни

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31 декабря 2022, 19:34

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Республики Крым Сергей Аксенов предупредил жителей полуострова о возможных вбросах фейков в новогодние дни. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного политического деятеля.

Аксенов отметил, что «не исключены вбросы фейковой информации, попытки раздуть панику, так или иначе испортить людям Новый год». Глава Крыма попросил жителей «не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам».

Россия с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее, Сергей Аксенов сделал заявление о том, что основную опасность для Крыма представляют украинские беспилотные летательные аппараты.