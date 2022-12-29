Путин исполнил мечту пятиклассницы из Иваново, подарив ей российский ноутбук

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29 декабря 2022, 16:55 Источник: Телеграм-канал RIA_Kremlinpool

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент России Владимир Путин накануне Нового года продолжает исполнять мечты детей. В четверг от имени президента был вручен ноутбук школьнице из Иванова. Об этом сообщил телеграм-канал RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула «РИА Новости».

«Пятиклассница из Иваново написала письмо президенту, поздравила его с приближающимся праздником и попросила подарить ей ноутбук. Сегодня ей вручили ноутбук отечественного бренда «Аквариус» от президента России», - говорится в сообщении телеграм-канала.

Накануне сообщалось, что президент поговорил по телефону с 8-летней участницей Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» Александрой Титаренко из Запорожской области. Ранее Путин исполнил ее мечту побывать в доме Деда Мороза в Великом Устюге.