Рогозин рассказал ТАСС о предстоящей в понедельник операции: осколок в шейном позвонке может привести к параличу

Бывшему руководителю «Роскосмоса», возглавляющему теперь группу военных советников и научно-технический центр «Царские волки», Дмитрию Рогозину в понедельник будет сделана операция по извлечению осколка из шейного позвонка. О подробностях он сам сообщил в беседе с агентством ТАСС.
Рогозин рассказал, что в настоящее время лежит в клинике и готовится к завтрашней операции, которая будет достаточно сложной.
«Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают [как его извлечь]», - рассказал глава «Царских волков».
Ранее в воскресенье Рогозин сообщил в своем телеграм-канале, что окажет поддержку всем людям, пострадавшим вместе с ним при обстреле отеля 21 декабря.