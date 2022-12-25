Рогозин рассказал ТАСС о предстоящей в понедельник операции: осколок в шейном позвонке может привести к параличу

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25 декабря 2022, 22:04 Источник: ТАСС

Дмитрий Рогозин в зоне проведения СВО. Фото: Telegram/t.me/rogozin_do

Бывшему руководителю «Роскосмоса», возглавляющему теперь группу военных советников и научно-технический центр «Царские волки», Дмитрию Рогозину в понедельник будет сделана операция по извлечению осколка из шейного позвонка. О подробностях он сам сообщил в беседе с агентством ТАСС.

Рогозин рассказал, что в настоящее время лежит в клинике и готовится к завтрашней операции, которая будет достаточно сложной.

«Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают [как его извлечь]», - рассказал глава «Царских волков».

Ранее в воскресенье Рогозин сообщил в своем телеграм-канале, что окажет поддержку всем людям, пострадавшим вместе с ним при обстреле отеля 21 декабря.