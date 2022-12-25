Рогозин поблагодарил врачей Донецка и Ростова-на-Дону и пообещал помочь всем, кто, как и он, пострадал при обстреле отеля в ДНР

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25 декабря 2022, 18:23 Источник: Telegram Дмитрия Рогозина

Дмитрий Рогозин в Донбассе. Фото: Telegram/t.me/rogozin_do

Бывший гендиректор «Роскосмоса», а ныне глава группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, получивший ранение во время обстрела отеля на окраине Донецка 21 декабря, впервые после случившегося разместил пост в своем телеграм-канале.

В нем он сообщил, что его дважды в день информируют о состоянии всех пострадавших в результате обстрела.

«Все пострадавшие, кто по состоянию здоровья были транспортабельны, были вывезены в Ростовскую область, дабы снизить нагрузку на донецкие госпитали, подвергающиеся постоянному варварскому обстрелу», - написал Рогозин.

Он также отметил высочайшую квалификацию донецких врачей и выразил благодарность им и их ростовским коллегам. Экс-чиновник также обещал помочь всем, кто пострадал 21 декабря во время обстрела отеля.

«Мы найдем возможность помочь всем пострадавшим в тот черный день. Надеюсь, смогу лично посетить и поддержать всех, кто оказался в донецкой гостинице во время ее расстрела украинской артиллерией, как только мне сделают операцию, и я смогу покинуть госпиталь», - заявил руководитель «Царских волков».

Ранее сообщалось, что 24 декабря Рогозина транспортировали в Москву, где ему будет сделана операция по извлечению осколка.