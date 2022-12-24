Раненного при атаке Украины в ДНР Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе, ему проведут операцию по извлечению осколка

Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, раненный при атаке украинских войск в ДНР, был доставлен в медицинское учреждение в Московском регионе, ему предстоит операция по извлечению осколка. Об этом информирует РИА Новости.
«Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе, сообщил его помощник», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.
Согласно имеющимся сведениям, Дмитрию Рогозину проведут операцию по извлечению осколка.
Ранее сегодня сообщалось, что советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк выступил с призывом о ликвидации оборонных производств Ирана, который якобы поставляет дроны Москве.