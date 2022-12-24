Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал уничтожать оборонные производства Ирана, который якобы поставляет дроны России

Михаил Подоляк, советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского, призвал уничтожать оборонные производства Ирана, который якобы поставляет беспилотники Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.
«В офисе Зеленского считают, что в иранском вопросе необходимо уйти от "неработающих санкций и перейти к арестам поставщиков и уничтожению производства"», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее в субботу сообщалось, что бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в результате атаки подконтрольных Киеву сил по гостинице в столице ДНР получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки.