Рогозин при ударе войск Украины по гостинице в столице ДНР получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки

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24 декабря 2022, 15:51 Источник: Telegram-канал ТАСС

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Дмитрий Рогозин при ударе Вооруженных сил Украины по гостинице в столице Донецкой народной республики получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки. Об этом информирует ТАСС.

«Дмитрий Рогозин получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки, сообщил помощник бывшего главы “Роскосмоса”», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, бывший украинский парламентарий Илья Кива высказал утверждение о том, что киевская сторона готовит провокацию на границе с Белоруссией с целью получения предлога для ввода польской армии на Западную Украину.