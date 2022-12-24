Илья Кива: Киев готовит провокацию на границе с Белоруссией с целью получения предлога для ввода войск Польши на Западную Украину

Аргументы Недели → Политика 13+

24 декабря 2022, 14:59

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Киев готовит провокацию на границе с Белоруссией с целью получения предлога для ввода Вооруженных сил Польши на территорию Западной Украины. С соответствующим утверждением выступил Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«На белорусско-украинской границе, в районе Волынской области, киевский режим в ближайшее время готовит военные провокации», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале экс-парламентария.

По его словам, возможен прорыв в Белоруссию силами малых групп, состоящих из бойцов формирования «Азов» (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации).

Кива отметил, что провокация нужна как предлог для ввода польских войск на Западную Украину.

Ранее в субботу сообщалось, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказал мнение, согласно которому мир на Украине настанет, если этого захотят Соединенные Штаты.