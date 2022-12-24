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24 декабря 2022, 14:04

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Britta Pedersen / globallookpress.com

Мир на Украине настанет, если этого захотят Соединенные Штаты. Соответствующую точку зрения озвучил Виктор Орбан, руководитель венгерского правительства.

«Если американцы захотят мира [на Украине], то мир будет», — отметил Орбан, которой стал собеседником издания Magyar Nemzet.

По словам премьер-министра, киевская сторона сможет вести боевые действия только до тех пор, пока ее будет поддерживать деньгами и вооружениями Вашингтон.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров указал, что европейские государства и США оказали поддержку неонацистскому перевороту в Киеве, который был направлен на отмену всего русского на Украине.