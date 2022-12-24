Глава МИД Лавров: Европа и США поддержали неонацистский переворот в Киеве, направленный на отмену всего русского на Украине

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24 декабря 2022, 13:33

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Европейские государства и США оказали поддержку неонацистскому перевороту в Киеве, который был направлен на отмену всего русского на Украине. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, который стал собеседником телевизионного канала «Россия 24».

«Европа, конечно, вместе с Соединенными Штатами поддержала неонацистский по своей сути госпереворот, направленный на отмену всего русского на Украине, что потом было закреплено в многочисленных законах», — отметил, в частности, Лавров.

Ранее в субботу сообщалось, что портал The American Conservative сравнил Владимира Зеленского с царем Иродом из-за визита в Вашингтон, который украинский лидер совершил некоторое время назад.