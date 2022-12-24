Интернет-ресурс The American Conservative сравнил Владимира Зеленского с иудейским царем Иродом из-за визита в Вашингтон, который президент Украины совершил ранее на текущей неделе.
В публикации, появившейся на сайте, проводятся исторические аналогии и отмечается, что визит Зеленского в Соединенные Штаты за пакетом американской помощи в 45 млрд долларов похож на поездку Ирода в Рим за титулом «избранного» царя Иудеи и средствами на конфликт с парфянами.
Также в процитированном материале прогнозируется, что Владимир Зеленский в книгах, посвященных истории США, «будет второстепенным игроком».
Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в субботу, экс-глава итальянского кабмина Марио Драги выразил мнение о том, что положить конец конфликту способен только российский лидер Владимир Путин.