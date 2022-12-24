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24 декабря 2022, 12:33

Президент Украины Владимир Зеленский, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

Интернет-ресурс The American Conservative сравнил Владимира Зеленского с иудейским царем Иродом из-за визита в Вашингтон, который президент Украины совершил ранее на текущей неделе.

В публикации, появившейся на сайте, проводятся исторические аналогии и отмечается, что визит Зеленского в Соединенные Штаты за пакетом американской помощи в 45 млрд долларов похож на поездку Ирода в Рим за титулом «избранного» царя Иудеи и средствами на конфликт с парфянами.

Также в процитированном материале прогнозируется, что Владимир Зеленский в книгах, посвященных истории США, «будет второстепенным игроком».

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в субботу, экс-глава итальянского кабмина Марио Драги выразил мнение о том, что положить конец конфликту способен только российский лидер Владимир Путин.