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24 декабря 2022, 12:08

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги, Ettore Ferrari / globallookpress.com

Только президент Российской Федерации Владимир Путин может положить конец украинскому конфликту. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Марио Драги, бывший руководитель итальянского правительства.

«Перспективы мира трудны, хотя за последний период многое изменилось: каналы коммуникации значительно более открыты, и Китай, похоже, в большей степени участвует в построении переговоров», — процитирован экс-премьер в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

При этом Драги высказал мнение, согласно которому конец конфликту на Украине способен положить только Владимир Путин.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин отметил, что некорректно говорить, что совместную группировку РФ и Белоруссии могут привлечь к СВО.