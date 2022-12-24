Замглавы МИД РФ Галузин: некорректно говорить, что совместную группировку России и Белоруссии могут задействовать в СВО на Украине

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24 декабря 2022, 10:39 Источник: РИА Новости

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Некорректно говорить, что совместную группировку Российской Федерации и Белоруссии могут привлечь к специальной военной операции (СВО) Москвы на Украине. На это, как передает РИА Новости, указал Михаил Галузин, заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ.

По словам отечественного дипломата, ставшего собеседником информационного агентства, задача группировки — дать отпор противнику, если он осуществит вторжение на белорусскую территорию.

«При этом постановка вопроса относительно возможности задействования этой группировки в ходе СВО на Украине является некорректной», — добавил Галузин.

Как сообщалось ранее в субботу, издание American Thinker высказало мнение, согласно которому Соединенные Штаты «стали банком Украины», не обращая внимания на просьбы своих страдающих граждан.