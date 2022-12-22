Получивший ранение Рогозин: целью войск Украины при обстреле гостиницы в Донецке, скорее всего, был премьер ДНР Хоценко

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2022, 09:23 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Целью Вооруженных сил Украины при обстреле гостиницы в Донецке, скорее всего, был премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указал бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, получивший ранение в результате удара.

«Целью ВСУ при обстреле гостиницы в Донецке, скорее всего, был председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Об этом RT сообщил Дмитрий Рогозин», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что угрозы жизни Рогозина и Хоценко, пострадавшим в ходе атаки, нет.

Как сообщалось ранее сегодня, украинский лидер Владимир Зеленский, выступая перед Конгрессом Соединенных Штатов, сделал заявление, что он не будет просить американских военнослужащих сражаться вместо ВСУ.