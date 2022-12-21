Путин: в январе на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал Горшков», вооруженный новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

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21 декабря 2022, 15:23

Фрегат «Адмирал Горшков», Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

В следующем месяце на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал Горшков», который имеет на вооружении новейшие гиперзвуковые противокорабельные снаряды «Циркон». Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал глава РФ Владимир Путин.

«В январе на боевую службу выйдет “Адмирал Горшков” с новейшими “Цирконами”, сообщил Путин», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, российский лидер указал на то, что в настоящий момент против страны используется военный потенциал практически всех государств, которые входят в Североатлантический альянс.