Медикам дадут надбавки, чтобы они не ушли из профессии

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9 декабря 2022, 17:19 Ксения Калуга Источник: rg.ru

врач, фото: globallookpress.com

Врачам и медсестрам поликлиник, а также службам «скорой» помощи дадут надбавки к зарплате уже с января. Такая меры была принята, чтобы остановить отток специалистов из сферы здравоохранения.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов, члена Центрального штаба ОНФ Яна Власова, в первый год после окончания вуза из государственной медицины уходят 10-11% молодых врачей, во второй – еще 10%, а на третьем году – еще около 8-10%. Получается, что за три года после выпуска института уходит из системы здравоохранения треть всех выпускников. Главная причина – низкие зарплаты.

В среднем врач получает около 57 тысяч рублей. Многие специалисты начинают работать на полторы или две ставки, однако после они сталкиваются с профессиональным выгоранием. По словам Власова, 80% врачей находят в себе признаки этого состояния. При этом, согласно опросу, каждый пятый участник исследования заявил, что готов уйти из профессии.

В связи с эти государство решило выдавать выплаты специалистам. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что врачи в поликлиниках получат дополнительно 14 500 рублей, в районных больницах и ЦРБ – 18 500, на «скорой» – 11 500. Доплата медсестрам составит 8000 рублей, фельдшерам – 7000, младшему персоналу – 4000.