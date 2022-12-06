Стрелков заявил, что вернулся из зоны СВО в Москву и его попытка непосредственно поучаствовать в боях с ВСУ не завершилась успехом

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6 декабря 2022, 13:16

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Бывший командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков проинформировал, что вернулся из зоны специальной военной операции в российскую столицу и его попытка непосредственно поучаствовать в боях с Вооруженными силами Украины не завершилась успехом. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Стрелкова.

«Нахожусь в Москве», — написал экс-командующий.

По словам Игоря Стрелкова, его «попытка №3 принять непосредственное участие в боевых действиях против» подконтрольных киевской стороне сил «не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому».

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что итогом происходящего в настоящее время на Украине должен стать справедливый и долгосрочный мир.