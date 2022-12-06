Спикер Кремля Песков: итогом происходящего на Украине должен стать справедливый и долгосрочный мир

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6 декабря 2022, 13:01

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Итогом происходящего в настоящий момент на Украине должен стать справедливый и долгосрочный мир. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Итогом происходящего на Украине должен стать справедливый и долгосрочный мир», — приведено высказывание Пескова в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Также спикер Кремля отметил, что Москва достигнет поставленных целей специальной военной операции, которая проводится с 24 февраля.

Как сообщалось ранее во вторник, Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности «второй волны» частичной мобилизации в РФ, указал, что следует ориентироваться на информацию от Министерства обороны страны и главы государства Владимира Путина.