Песков, отвечая на вопрос о возможности «второй волны» мобилизации, заявил, что надо ориентироваться на информацию от МО и Путина

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6 декабря 2022, 12:50

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности «второй волны» частичной мобилизации в Российской Федерации, указал, что необходимо ориентироваться на информацию от Министерства обороны страны и главы государства Владимира Путина.

«Песков на вопрос о возможности "второй волны" мобилизации: очень много провокационных сообщений, надо ориентироваться на информацию Минобороны и президента», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее на текущей неделе Дмитрий Песков сделал заявление о том, что в Кремле не обсуждают возможность ограничить удаленную работу для граждан, покинувших территорию РФ во время частичной мобилизации.