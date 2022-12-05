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Песков: в Кремле не обсуждают возможность ограничить удаленную работу для покинувших Россию во время частичной мобилизации

, 13:42

Песков: в Кремле не обсуждают возможность ограничить удаленную работу для покинувших Россию во время частичной мобилизации
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

В Кремле не обсуждают возможность ограничить удаленную работу для граждан Российской Федерации, которые покинули территорию страны во время частичной мобилизации. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина.

«В Кремле не обсуждают возможность ограничить удаленку для покинувших РФ во время мобилизации», — приведено высказывание Пескова в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что представитель Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничительных мер для россиян, уехавших из страны после объявления частичной мобилизации.

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