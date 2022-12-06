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6 декабря 2022, 11:21

Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev / globallookpress.com

Переход Запорожской АЭС под контроль Международного агентства по атомной энергии никак не регламентирован, это в принципе невозможно. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал РИА Новости, выступили в концерне «Росэнергоатом».

«Переход Запорожской АЭС под контроль МАГАТЭ никак не регламентирован, это в принципе невозможно, заявили в "Росэнергоатоме"», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, спикер внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова отметила, что о передаче Запорожской атомной электростанции какой-либо третьей стороне не может быть речи.