Захарова заявила, что о передаче Запорожской АЭС третьей стороне не может быть и речи

Аргументы Недели → Политика 13+

5 декабря 2022, 22:24 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что о передаче Запорожской атомной электростанции какой-либо третьей стороне не может быть речи.

Мария Захарова подчеркнула вечером в понедельник, 5 декабря, что Запорожская атомная электростанция находится на территории России и полностью управляется страной.

По словам дипломата, не может быть и речи о выводе ЗАЭС из-под контроля Российской Федерации или о передаче управления данным объектом третьей стороне.

Захарова добавила, что в Москве исходят из того, что только Россия способна обеспечить физическую и ядерную безопасность Запорожской АЭС.