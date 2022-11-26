Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Мурашко заявил об активном распространении свиного гриппа в России

, 11:02 Источник: РИА "Новости"

Мурашко заявил об активном распространении свиного гриппа в России
шприц, https://unsplash.com/photos/cM1aU42FnRg

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в субботу, 26 ноября, что свиной грипп (H1N1) стал активно распространяться в этом сезоне, вследствие чего большое значение имеет вакцинация.

Михаил Мурашко на Армянско-Российском форуме по здравоохранению также сообщил, что в настоящий момент важно пройти вакцинацию против гриппа, коронавирусной инфекции и пневмококковой инфекции.

Министр обратил внимание на то, что гражданам, которые еще не вакцинировались против гриппа, необходимо привиться. Кроме того, ревакцинироваться нужно тем, кто прививался от COVID-19 более полугода назад.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей