Мурашко заявил об активном распространении свиного гриппа в России

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26 ноября 2022, 11:02 Источник: РИА "Новости"

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Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в субботу, 26 ноября, что свиной грипп (H1N1) стал активно распространяться в этом сезоне, вследствие чего большое значение имеет вакцинация.

Михаил Мурашко на Армянско-Российском форуме по здравоохранению также сообщил, что в настоящий момент важно пройти вакцинацию против гриппа, коронавирусной инфекции и пневмококковой инфекции.

Министр обратил внимание на то, что гражданам, которые еще не вакцинировались против гриппа, необходимо привиться. Кроме того, ревакцинироваться нужно тем, кто прививался от COVID-19 более полугода назад.