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Замглавы МАГАТЭ Чудаков: попадание снаряда в хранилище с топливом на ЗАЭС может привести к эффекту, сравнимому с «грязной бомбой»

, 10:23 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Замглавы МАГАТЭ Чудаков: попадание снаряда в хранилище с топливом на ЗАЭС может привести к эффекту, сравнимому с «грязной бомбой»
Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev / globallookpress.com

Попадание боеприпаса в хранилище с топливом на территории Запорожской атомной электростанции может привести к эффекту, который сравним с «грязной бомбой». На это, как пишет Telegram-канал РИА Новости, указал Михаил Чудаков, заместитель главы Международного агентства по атомной энергии.

«Попадание снаряда в хранилище с отработавшим топливом на ЗАЭС может привести к эффекту, сравнимому с "грязной бомбой", заявил РИА Новости замглавы МАГАТЭ», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее в субботу, издание The New York Times отметило, что артиллерия, поставляемая украинской стороне Вашингтоном и американскими союзниками, постоянно ломается или получает повреждения.

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