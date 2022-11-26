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The New York Times: артиллерия, поставляемая США и их союзниками Украине, постоянно ломается или повреждается

, 07:34

The New York Times: артиллерия, поставляемая США и их союзниками Украине, постоянно ломается или повреждается
Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Артиллерия, которую Соединенные Штаты и союзники Вашингтона поставляют киевской стороне, постоянно ломается или повреждается. На это, как передает РИА Новости, указало американское издание The New York Times.

«Поставляемая США и их союзниками на Украину артиллерия постоянно ломается или повреждается, пишет New York Times со ссылкой на официальных лиц. Примерно треть западных гаубиц оказывается в итоге в неприемлемом для использования состоянии», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, бывший заместитель главы МЧС РФ Михаил Фалеев допустил, что ракетные удары по критически важным украинским объектам могут привести к полному параличу управления войсками бывшей советской республики.

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