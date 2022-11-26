Экс-замглавы МЧС РФ Фалеев: ракетные удары по критически важным объектам Украины могут привести к полному параличу управления ВСУ

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26 ноября 2022, 07:06 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

Ракетные удары по критически важным украинским объектам могут привести к полному параличу управления Вооруженными силами Украины. Соответствующий вариант развития событий, как передает РИА Новости, допустил Михаил Фалеев, бывший заместитель руководителя МЧС.

«Массированные ракетные удары по критически важным объектам Украины в перспективе могут привести к каскадному обрушению всей энергетической системы страны и полному параличу управления войсками, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе лидер ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене пленными с киевской стороной по формуле 9 на 9.